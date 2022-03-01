Компания Honor анонсировала на форуме MWC-2022 (Всемирный Мобильный Конгресс) в Барселоне новые наушники Earbuds 3 Pro встроенной технологией контроля температуры. Об этом сообщает The Verge. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

По словам «Хонор», использованная в Earbuds 3 Pro технология является первой в отрасли, владельцы смогут испытать ее после выпуска наушников. Мониторинг температуры в ряду дополнительных функций бытовых гаджетов стал особенно важным для отслеживания состояния здоровья во время пандемии. Так, экспресс-проверка температуры в домашних условиях с помощью инфракрасных ушных термометров уже широко доступна.

Носимые устройства, включающие мониторинг температуры, представляются удачным перспективным решением. Эта идея немногим ранее привлекла внимание Apple, где рассматривали возможность добавления подобной функции при разработке обновлений для своих AirPods, чтобы сделать продукт частью своей растущей платформы медицинских технологий. В более ранних инсайдах упоминался мониторинг температуры как функция Apple Watch Series 7, но этого не обнаружилось, когда устройство было выпущено в сентябре прошлого года.

Будущим владельцам Earbuds 3 Pro потребуется трижды коснуться наушников, чтобы включить мониторинг температуры с непрерывным измерением и даже «предупреждением о ненормальной температуре». Однако в сноске упоминается, что наушники «не предназначены для каких-либо медицинских целей» и что на данный момент, пока новинка не будет оформлена по соответствующим правилам, эта функция относится к разряду «демонстрационных возможностей».

Хотя наушники Honor Earbuds 3 Pro вряд ли будут продаваться в США, продукт может быть показателем того, что новый подход реалистичен. Британский стартап Bodytrak несколько лет назад продемонстрировал собственные наушники с контролем температуры, но, похоже, они еще далеко не готовы к производству.

Компания «Хонор» не представила много подробностей, анонсируя наушники на MWC 2022, но подтвердила несколько других важных функций, помимо контроля температуры. Основные функции Earbuds 3 Pro включают в себя адаптивное активное шумоподавление (ANC), которое подстраивается под пользователя в зависимости от среды прослушивания. Наушники будут оснащены 11-миллиметровым динамическим драйвером с улучшенной детализацией звука и басами.

Кроме того, производителем заявлено, что Earbuds 3 Pro будут работать до 24 часов без подзарядки до того, как зарядный футляр будет полностью разряжен. Быстрая зарядка способна всего за пять минут обеспечить два часа последующего воспроизведения музыки. Рекомендованная стоимость наушников также названа Honor и составляет 199 евро.