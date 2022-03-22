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Анатолий Вассерман, депутат Государственной думы РФ и публицист, рассказал, что России не нужно вводить войска в Одессу для того, чтобы полностью освободить город от нацистов, как и в годы ВОВ. Об этом пишет издание Украина.ру.

Эксперт напомнил, что в 1944 войска Советского союза просто обошли Одесу, в результате румыны и немцы побоялись попасть в окружение советских войск и с позором бросились бежать из города.

Вассерман рассказал, что в то время из Одессы сбежать успели не все сторонники фашистов. Первое, что увидели наши войска при входе в город – это то, что фашисты, не успевшие сбежать из Одессы, висели не столбах. В нынешнее время может произойти то же самое, поэтому террористы просто сбегут из города.

Российские войска начали проведение специальной операции на территории Украины в конце февраля. Российский президент заявил, что цель этих действий – защита мирного населения Донбасса, которое власти Киева убивали в течение последних восьми лет.

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