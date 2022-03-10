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Журналистка США, Нахаль Туси, рассказала, что публичное выяснение отношений между Штатами и Польшей стало подарком для российского правительства.

Со слов Туси, совсем недавно Белый дом оказался в центре резонансного скандала с властями Польши. Эти события сыграли в пользу Кремля.

Ранее Варшава преподнесла сюрприз Вашингтону, заявив, что передает 28 истребителей МиГ-29 военным США на авиабазе Рамштайн в Германии.

В ответ Джон Кирби, официальный представитель Пентагона, засомневался в целесообразности такой инициативы и спровоцировал международную ссору.

По мнению американской журналистки Туси подобное публичное выяснение отношений между США и Польшей должно было порадовать российского президента Владимира Путина. Этот инцидент стал свидетельством того, что Запад не является единым целым и среди его лидеров есть разногласия.

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