читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Фумио Кисида, премьер-министр Японии, заявил, что страна не будет выходить из нефтегазового проекта России «Сахалин-2». Об этом он сказал при выступлении в парламенте.

Кисида отметил, что Японии принадлежит доля в проекте. Это обеспечивает стабильные поставки сжиженного природного газа в течение длительного срока. Поэтому для Японии данный проект имеет повышенную важность с точки зрения энергетической безопасности.

Премьер уточнил, что политика японского правительства нацелена на то, чтобы страна сохранила свое участие в проекте.

Но при этом в Японии будут вести работу, чтобы в будущем сократить свою зависимость от России в сфере обеспечения энергоносителями, как и другие страны, члены G7. Если взять прошедший год, что импорт СПГ в Японию из России составил 9 процентов.

Ранее СМИ в Японии сообщили, что Mitsui & Co и Mitsubishi Corp, которые имеют доли в проекте «Сахалин-2», не будут выходить из него.

Вам может понравиться

Президент Сербии отметил, что для страны важна полученная из России военная техника

Александр Вучич, глава Сербии, рассказал, как важна для страны военная техника, поставляемая из Российской Федерации. Отдельно он отметил значение оснащения в авиационной сфере. 3 апреля в Сербии пройдут выборы президента.

В Америке признали, что наступает конец гегемонии США

Американское издание, The Intercept, опубликовало информацию, что украинский конфликт ведет к формированию нового мира, в котором США перестает быть авторитетом. Неожиданно для властей Соединенных Штатов, страны Африки, Азии и Латинской

Южная Корея открывает безвизовый въезд для российских туристов

Попасть в Южную Корею россиянам станет проще. С 1 апреля власти страны отменят визы для туристов из России. Впрочем, коронавирусные ограничения поездку совсем беззаботной не сделают. Об этом сообщили в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 марта – переменная облачность, до -0 °C | город Мытищи: погода, 31 марта – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 марта – облачно с прояснениями, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 марта – небольшой снег, до 0 °C | Королев: погода, 31 марта – переменная облачность, до 17 °C | Подольск: погода, 31 марта – переменная облачность, до 0 °C | Армавир: погода, 31 марта – переменная облачность, до 19 °C |