Фумио Кисида, премьер-министр Японии, заявил, что страна не будет выходить из нефтегазового проекта России «Сахалин-2». Об этом он сказал при выступлении в парламенте.

Кисида отметил, что Японии принадлежит доля в проекте. Это обеспечивает стабильные поставки сжиженного природного газа в течение длительного срока. Поэтому для Японии данный проект имеет повышенную важность с точки зрения энергетической безопасности.

Премьер уточнил, что политика японского правительства нацелена на то, чтобы страна сохранила свое участие в проекте.

Но при этом в Японии будут вести работу, чтобы в будущем сократить свою зависимость от России в сфере обеспечения энергоносителями, как и другие страны, члены G7. Если взять прошедший год, что импорт СПГ в Японию из России составил 9 процентов.

Ранее СМИ в Японии сообщили, что Mitsui & Co и Mitsubishi Corp, которые имеют доли в проекте «Сахалин-2», не будут выходить из него.