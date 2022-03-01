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Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor 1 марта остановит свои производства по всей стране. Предполагается, что предприятия не будут работать одни сутки, тем не менее каких-либо сообщений о том, что 2 марта производство возобновиться, нет. Об этом пишут японские СМИ.

Больше десятка заводов концерна и почти 30 производственных линий будет остановлено из-за сбоя в работе поставщиков. Во всяком случае, такова официальная причина остановки производства.

Альтернативная версия, которую приводят японские СМИ, – кибератака неизвестных лиц на поставщиков и партнёров концерна, от которых зависит производство автомобилей.

В местных СМИ уточняется, что всего один день простоя на производстве может привести к серьёзным убыткам для концерна. В частности, остановка заводов повлияет на выпуск 13 тысяч автомобилей.

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