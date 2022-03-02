Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В реке Яна, которая протекает в республике Саха, специалисты-гидролого обнаружили повышенную концентрацию гадолиния и самария. Это редкоземельные металлы, которые в природе встречаются в крайне незначительных концентрациях. О находке сообщил Институт мерзлотоведения Сибирского отделения Академии наук.

Элемент гадолиний используется в качестве контраста при проведении томографии. Его концентрация в воде может быть высокой, однако она может наблюдаться только в городах. Но в верховьях реки Яны нет крупных медицинских центров. То же самое и с самарием. Он используется для создания магнитов, стекла, применяется в ядерной энергетике. Однако поблизости от якутской реки таких производств нет.

Сейчас исследователи пытаются определить причину высокой концентрации обоих редкоземельных металлов. Учёные не исключают, что элементы могли попасть в реку с какими-либо стоками (хотя это маловероятно), кроме этого не исключается версия с атмосферными осадками. Ещё одна гипотез – природная аномалия.

И самарий, и гадолиний – опасные вещества. При попадании в организм имеют свойство накапливаться, повышая риск развития различных заболеваний. Впрочем, как заверяют специалисты, найденные концентрации металлов в воде недостаточны, чтобы человек мог ими отравиться.

Вам может понравиться

Der Standard: «Лунная гонка» 2020-х годов серьёзно отличается от предыдущей эпопеи

После масштабной конкуренции «лунных программ» СССР и США в прошлом веке естественный спутник Земли долго был «непривлекательным», но сейчас стартует новая эра – с иными целями и проблемами. Так считает

Учёные разработали искусственную сетчатку глаза, распознающую рукописный текст с точностью в 72%

Учёные создали искусственную электронную сетчатку, которая может стать аналогом человеческих глаз. Статья об этом была опубликована журналом Light: Science & Applications. Для создания фоторецептора была использована гибкая подложка из полиимида.
  • Анна
  • 28.02.2022
  • читать 1 минуту

Первые исследования нового варианта вакцины “Ковивак” показали её высокую эффективность против “омикрона”

Сыворотка крови людей, которые были привиты вакциной “Ковивак” нового типа, показала высокую нейтрализацию части коронавируса штамма “омикрон”. Такие данные приводятся на сайте Минобрнауки. Впрочем, исследователи, которые проводили тесты, отмечают, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 марта – ясно, до -2 °C | город Мытищи: погода, 2 марта – небольшая облачность, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 марта – переменная облачность, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 марта – небольшой снег, до -4 °C | Королев: погода, 2 марта – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 2 марта – ясно, до -9 °C | Армавир: погода, 2 марта – небольшой дождь, до 5 °C |