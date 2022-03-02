В реке Яна, которая протекает в республике Саха, специалисты-гидролого обнаружили повышенную концентрацию гадолиния и самария. Это редкоземельные металлы, которые в природе встречаются в крайне незначительных концентрациях. О находке сообщил Институт мерзлотоведения Сибирского отделения Академии наук.

Элемент гадолиний используется в качестве контраста при проведении томографии. Его концентрация в воде может быть высокой, однако она может наблюдаться только в городах. Но в верховьях реки Яны нет крупных медицинских центров. То же самое и с самарием. Он используется для создания магнитов, стекла, применяется в ядерной энергетике. Однако поблизости от якутской реки таких производств нет.

Сейчас исследователи пытаются определить причину высокой концентрации обоих редкоземельных металлов. Учёные не исключают, что элементы могли попасть в реку с какими-либо стоками (хотя это маловероятно), кроме этого не исключается версия с атмосферными осадками. Ещё одна гипотез – природная аномалия.

И самарий, и гадолиний – опасные вещества. При попадании в организм имеют свойство накапливаться, повышая риск развития различных заболеваний. Впрочем, как заверяют специалисты, найденные концентрации металлов в воде недостаточны, чтобы человек мог ими отравиться.