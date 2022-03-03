Общество энтомологов в Соединённых Штатах Америки подобрало подходящее англоязычное название для мотылька, который последние восемь месяцев был безымянным. Ранее энтомологи лишили бабочку gypsy moth наименования, посчитав его уничижительным. С английского бывшее название насекомого переводится, как “цыганский мотылёк”. Отныне насекомое единогласным решением энтомологов будут именовать “губчатый мотылёк” (spongy moth).

В русском языке подобной проблемы не существуют. Этот вид бабочек в России называют непарным шелкопрядом, или непарником. Общепринятое латинское название мотылька – Lymantria dispar.

Почему в своё время мотылька назвали “цыганским” в сообщении энтомологов на этот счёт нет пояснения. “Губчатым” же его назвали из-за пористой массы яиц насекомого.

Изменение названия вида бабочек – не первый подобный случай. В 2021 году Энтомологическое общество Америки приняло решение исключить из англоязычных названий насекомых какие-либо упоминания рас, национальностей или групп людей. Относительно недавно точно таким же образом переименовали вид муравьёв, которые до этого также назывался “цыганским”.