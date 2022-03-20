В России в настоящее время сложилась весьма непростая ситуация на автомобильном рынке, так как многие поставщики из-за санкций приостановили свою деятельность.

Однако даже в таких условиях спрос на полноценные внедорожники остаётся довольно высоким. Но, учитывая санкции, некоторые автомобили могут изрядно подорожать или вовсе уйти из России. С другой стороны, как сообщает издание Naavtotrasse.ru, на российском рынке могут появиться новые модели.

В частности, сообщается о ЗИЛ-131 2022-2023 года. Эта модель должна помочь исправить ситуацию на рынке и расширить представленный ассортимент. В настоящее время никакой информации о будущей модели нет. Но в Сети были представлены возможные изображения, созданные российским дизайнером. По этим рендерам можно понять, что внедорожник будет несколько походить на Kia Mohave.

Кто именно может создать такой автомобиль, на данный момент непонятно, так как марку ЗИЛ ещё несколько лет назад выкупил предприниматель из США,

Ранее мы сообщали, что китайская компания Xpeng начала принимать заказы на электромобиль P5 в Европе. Впервые этот автомобиль был представлен два года назад.