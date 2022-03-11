Китайская компания Xpeng начала принимать предварительные заказы на свой массовый электрический седан P5 в четырех европейских странах. Таким образом, китайский конкурент Tesla продолжает свою активную международную экспансию. Об этом сообщает CNBC. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Электромобиль P5, впервые представленный почти год назад в Китае, теперь может быть зарезервирован для покупки клиентами в Дании, Нидерландах, Норвегии и Швеции через мобильное приложение и веб-сайт Xpeng.

Компания Xpeng активно продвигает свой бренд в Европу в течение последнего года. В августе компания начала поставки своего флагманского седана P7 в Норвегию, на свой первый международный рынок.

В прошлом месяце компания со штаб-квартирой в Гуанчжоу открыла свой первый фирменный магазин за пределами Китая – в столице Швеции Стокгольме. В минувший четверг Xpeng заявила, что планирует открыть еще один магазин – в Нидерландах.

Европейская версия электромобиля P5 немного отличается от выпущенной в Китае. Во-первых, машина будет оснащена Xpilot 2.5, передовой системой помощи водителю (ADAS) от Xpeng. Это относится к системе программного обеспечения для вождения с некоторыми автономными функциями, но для которой по-прежнему требуется водитель. Xpilot 2.5 – лишь немногим более старая версия программного обеспечения в сравнении с той, которую компания выпустила для клиентов в Китае в этом году.

Европейский P5 Xpeng также не будет иметь лидарной технологии – систем, которые позволяют помочь измерить расстояние и создать трехмерное представление ближнего внешнего окружения автомобиля. Лидар – это ключевая технология, стоящая за более продвинутыми автономными функциями. Однако для работы Xpilot 2.5 лидар не требуется.

Компания Xpeng попыталась выделиться среди конкурентов, сосредоточившись именно на функциях автономного вождения собственной разработки и других технологиях. Компания надеется, что эти функции будут привлекательными для европейских потребителей, поскольку переход на электромобили продолжается, а конкуренция усиливается.