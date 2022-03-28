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Бурильная установка нового типа может в скором времени появиться в России. Речь идёт о комплексе, который сможет бурить дно на глубине до 6 километров. Технологию разрабатывает “Росгеология” и организация “Гидравлический комплекс”.

Предполагается, что комплекс будет использоваться для бурения сульфидных залежей в поисках руды. Существующее оборудование, которое используется в России, может проникать в толщу дна всего на 1 метр.

Новый комплекс сможет бурить скважины глубиной до 15 метров. Учитывая, что новое оборудование будет работать на большой глубине, гидравлический привод устроен по-особому и прямых аналогов среди наземных комплексов просто не существует, говорят специалисты.

Похожая техника уже есть в некоторых странах, но это специфическое оборудование, как правило, за рубеж не поставляется.

Точные сроков разработки комплекса пока не указываются.

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