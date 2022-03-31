В Польше выставлен на продажу самый редкий экземпляр Lada Niva. Особенность модели заключается в удлиненном кузове и наличием трех дверей, в отличие от классической пятидверной модификации.

Эксперты журнала «Авто.ру» сообщают, что модель носит название Lada Niva Baikal. Она была изготовлена на заводе в Чехии. Производством занималась компания, поставляющая российские автомобили на европейский рынок. Редкий «Байкал» в Польше оценили в 26 900 злотых, что составляет 586 000 рублей.

Основные отличия Lada Niva Baikal заключаются в удлиненном кузове. Он увеличен на 365 миллиметров. Багажник достаточно просторный, в нем можно обустроить спальное место. Автомобиль поставлялся на немецкий рынок чешскими партнерами «АвтоВАЗа» в качестве ультрабюджетного внедорожника.