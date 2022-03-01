Начальник ЭКЦ МВД РФ Вадим Казьмин рассказал, из-за каких опубликованных в Сети сообщений можно оказаться на скамье подсудимых. Его слова передаёт издание РИА Новости.

Согласно заявлению Казьмина, интернет-пространство в настоящее время относится к публичным сферам. Это значит, что тут действуют те же правила, что приняты в обществе. Соответственно, ограничения точно такие же.

То есть, недопустимым является распространение любой информации и и сообщений, которые содержат ненависть к кому-либо или призывы к насилию и убийствам. Кроме того, нельзя распространять сообщения, которые обосновывают допустимость терроризма и побуждают к массовым беспорядкам, реабилитирующим нацизм.

Казьмин также отметил, что сейчас наблюдается тенденция к росту числа подобных преступлений. Поэтому в МВД России создана лингвистическая экспертиза.

Ранее эксперт Руслан Пермяков прокомментировал угрозы отключения России от глобального интернета. По его словам, это приведёт к слишком большим проблемам у многих людей, а значит, это маловероятно.