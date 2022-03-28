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В московских школах заработает новый алгоритм определения востребованности тех или иных блюд из школьного обеда среди учеников. Тем самым столичные власти намерены повысить индекс съедаемости и качество школьного питания.

Как рассказали в департаменте образования Москвы, каждый день в школьных столовых будут взвешивать количество пищевых отходов. Если их объем превысит 50% от начальной массы всех блюд, руководство учебного заведения и поставщик питания будут искать причины отказа детей от предложенных обедов и корректировать меню в соответствии с их вкусовыми предпочтениями. На данный показатель может влиять и расписание приемов пищи, что требует корректировки со стороны школьной администрации и организатора питания.

Примечательно, что на данный момент в Москве индекс съедаемости достаточно высок, так как уже несколько лет родители учеников имеют возможность формировать для своих детей индивидуальное меню, выбирая блюда из утвержденного списка. Однако в Петербурге эта проблема до сих пор остается одной из самых острых.

В отличие от Москвы, в Северной столице не проводится никаких мер для повышения индекса съедаемости в школах и создания для детей вкусных и разнообразных обедов. Поставщики питания зачастую прибегают к практике «повторного использования отходов», чтобы сэкономить средства. Например, в некоторых школах повара кладут недоеденные продукты в новые порции. Распространены случаи, когда из-за непродуманного расписания посещения столовых дети получали завтрак уже днем, а обеды – задолго после уроков.

По мнению экспертов, для решения указанных проблем Смольный мог бы использовать опыт Москвы и на его основании провести ряд изменений в сфере школьного питания, однако пока никаких действий чиновники городской администрации не предпринимают. До сих пор частные комбинаты питания получают миллиарды рублей из федерального бюджета и тратят их на свое усмотрение, тогда как дети остаются без качественного и полезного питания.

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