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Власти Киева намеревались использовать биологическое оружие, направленное против жителей ДНР и РФ. С соответствующим заявлением выступил недавно официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Согласно его словам, были найдены документы, которые указывают на намерения киевского режима задействовать беспилотники, которые имеют возможности нести и осуществлять распыление веществ, являющихся смертельно опасными для людей. Кроме того, Конашенков заявил, что целью таких беспилотников являлось население ДНР и РФ. Возможность использования такого оружия рассматривалась киевским режимом всерьёз.

В частности, были выявлены должностные лица, участвующие в разработке этого биологического оружия. Другие подробности, как заявил Конашенков, будут озвучены на отдельном брифинге. Также будет раскрыта информация о результатах анализа полученных документов и обнаруженных фактах.

Ранее Минобороны опубликовало видео с демонстрацией уничтожения бронетехники ВСУ российскими вертолётами. В операции были задействованы ударные вертолёты Ми-28Н “Ночной охотник”.

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