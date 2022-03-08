Представители Министерства обороны России, 8 марта, рассказали о подвигах, которые совершили российские военнослужащие в ходе проведения специальной операции по защите мирных жителей Донбасса.

В ведомстве отметили, что 28 февраля экипаж танка старшего сержанта Дмитрия Гарбуза попал под обстрел со стороны трех украинских вертолетов. Он открыл ответный огонь и подбил один вертолет. Далее с помощью неуправляемых снарядов удалось подбить и второй вражеский вертолет.

1 марта старший лейтенант Константин Салихов ликвидировал снайпера украинских националистов, который до этого блокировал движение батальонно-тактической группы.

6 марта Владимир Путин присвоил посмертное звание Героя РФ Владимиру Жоге. Командир батальона «Спарта» прикрывал эвакуацию мирного населения, в то время как ВСУ открыли по ним огонь.

Посмертное звание героя России получил и офицер Гаджимагомедов.

Ранее Владимир Путин заявил о денежных выплатах в размере 5 миллионов рублей участникам специальной операции на территории Украины. Раненые получат дополнительные средства в размере 3 миллионов рублей. Родственники погибших получат по 7 миллионов рублей.