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Ефим Фикс, который является первым вице-спикером парламента Крыма, прокомментировал обвинения киевского правительства в том, что в результате разблокирования Северо-Крымского канала был сворован большой объем днепровской воды, а ущерб составил больше 2,2 млрд рублей. Информацию сообщает РИА Новости.

Фикс рассказал, что власти Киева занимаются тем, что несут всякий бред и небылицы. Почему-то они не понимают того, что Днепр начинается именно на территории России. Тогда получается, что именно Украина занимается воровством российской воды.

Вице-спикер уточнил, что целью возведения Северо-Крымского канала было именно снабжение Крыма водой.

Ранее Сергей Аксенов, глава полуострова, заявил, что в результате того, что восстановлено функционирование Северо-Крымского канала, проблема дефицита воды в Крыму будет полностью решена. И это положительно скажется на всех сферах производства.

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