В Красноярском крае задержали местного жителя, которого подозревают в совершении изнасилования несовершеннолетней девушки 20 лет назад. Информацию предоставили в Главном следственном управлении региона.

Уголовное дело было заведено в 2001 году в результате изнасилования девушки в возрасте 17 лет. Это произошло в Абанском районе.

По материалам следствия, в июне 2011 года 8 местных мужчин надругались над своей знакомой, ей оказалась местная несовершенная жительница. Семерых преступников арестовали сразу же после содеянного. Суд признал их вину, они получили наказание сроком до 7,5 лет тюремного заключения.

Восьмой преступник скрылся. С 2002 году подозреваемого объявили в федеральный розыск. Соучастник преступления переехал и назывался везде другим именем, перестал выходить на связь с родными.

Поиск подозреваемого велся 20 лет. Теперь же мужчину задержали в Красноярском крае.