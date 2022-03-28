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Майкл Маккол, представитель Конгресса Соединенных Штатов Америки, заявил, что речь Джо Байдена о российском президенте является серьезной провокацией.

Конгрессмен считает, что американский лидер перешел границы, а его речь – это «провокационный сигнал» для России.

Политик заявил, что в Конгрессе США так старались не вызвать больший конфликт, чем есть сейчас, что даже не стали отправлять на Украину истребители. Теперь же эти слова Байдена стали более провокационными, чем была бы отправка самолетов.

Ранее Джо Байден в ходе выступления в Варшаве сказал, что проведение спецоперации на Украине никогда не будет победой для Российской Федерации, а российский президент не сможет остаться у власти в стране. Позже представители Белого дома заявили, что Байден не подразумевал смену режима в России.

Также в этот же визит лидер США приехал в лагерь беженцев с Украины, который находится на территории рядом с Польшей. В ходе беседы с ними Байден сказал, что Путин – «мясник».

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