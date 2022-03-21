В китайской провинции Гуандун, в Шэньчжэне, снова начали работать предприятия. Также возобновил работу и общественный транспорт после приостановки из-за выявленных ранее в этой местности новых случаев коронавирусной инфекции.

Начиная с 14 марта, всем жителями города провели массовое ПЦР-тестирование на выявление ковид-19. Тестирование проходило в три этапа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на китайское телевидение.

Правительство города говорит, что эпидемиологическая ситуация в городе сейчас тяжелая, но она контролируемая.

В настоящий момент все предприятия города по производству, а также административные органы и непроизводственные организации вернулись к нормальному графику работы. Полностью возобновлено движение общественного транспорта, функционирует и метро.

Ранее, 13 марта, Государственный комитет здравоохранения Китая проинформировал о всплеске заболеваемости в стране коронавирусной инфекцией.