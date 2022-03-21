Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В китайской провинции Гуандун, в Шэньчжэне, снова начали работать предприятия. Также возобновил работу и общественный транспорт после приостановки из-за выявленных ранее в этой местности новых случаев коронавирусной инфекции.

Начиная с 14 марта, всем жителями города провели массовое ПЦР-тестирование на выявление ковид-19. Тестирование проходило в три этапа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на китайское телевидение.

Правительство города говорит, что эпидемиологическая ситуация в городе сейчас тяжелая, но она контролируемая.

В настоящий момент все предприятия города по производству, а также административные органы и непроизводственные организации вернулись к нормальному графику работы. Полностью возобновлено движение общественного транспорта, функционирует и метро.

Ранее, 13 марта, Государственный комитет здравоохранения Китая проинформировал о всплеске заболеваемости в стране коронавирусной инфекцией.

Вам может понравиться

Украинскими войсками управляет не Зеленский, а кто-то другой

Эдуард Басурин, представитель Народной милиции Донецка, рассказал, что по мнению многих экспертов глава Украины Владимир Зеленский на самом деле не имеет отношения к управлению украинскими войсками. Об этом сообщает РИА

Жителей Болгарии предупредили об опасности в Чёрном море из-за дрейфующих мин ВМС Украины

Болгарское правительство предупредило своих граждан, проживающих в черноморских районах страны, о том, что необходимо проявлять осторожность. Причина – в существующей опасности подрыва судов из-за украинских морских мин, которые были сорваны

В кинотеатры России могут вернуться индийские фильмы

Кинокартины, созданные в Болливуде, могут прийти в российские кинотеатры взамен ушедших американских кассовых фильмов. Соответствующее предложение планируют рассмотреть в Государственной Думе – заявила зампред комитета по культуре нижней палаты российского
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 4 °C | город Мытищи: погода, 21 марта – переменная облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 марта – пасмурно, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 21 марта – переменная облачность, до 4 °C | Подольск: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 6 °C |