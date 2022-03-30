В китайском издании «Синьхуа» заявили, что санкции, разработанные Западом против России из-за украинского конфликта, нанесли серьезный ущерб Европе.

Байден, президент США, для того, чтобы усилить давление на Россию, предложил во время поездки в Европу ряд мер, касающихся сферы энергетики и военной безопасности. Но большая часть этих мер выгодна только США и не сможет решить проблемы, которые затронули европейские страны.

В результате Европа столкнулась с серьезными трудностями в области безопасности, а также в сфере энергетики. Есть и социальные проблемы из-за большого количества беженцев с Украины. Все это заставило задуматься власти европейских стран о последствиях, которые возникают в результате слепого следования за США. При этом ряд проблем в сфере экономики появились именно из-за масштабных санкций, которые ввели Штаты и ЕС против России.

Таким образом, политика американского правительства по отношению к своим же союзником заставила их сомневаться в авторитете и лидерстве США в целом. Страны ЕС все больше понимают, что больше не могут надеяться на Штаты в вопросе безопасности.