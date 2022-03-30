Командой исследователей из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук был обнаружен уникальный скелет совы. Особенность находки заключается в том, что сова жила более шести миллионов лет назад в Китае.

Скелет находился в породах, которые были сформированы еще в эпоху позднего миоцена. Место обнаружение расположено на высоте более 2100 метров в бассейне Линься китайской провинции Ганьсу, на краю Тибетского плато. Ученые сообщают, что найденная птица относится к виду Miosurnia diurna.

Удивительно то, что скелет отлично сохранился. У него есть все, начиная от черепа, заканчивая сухожилиями крыльев. Сохранилась даже подъязычная кость.

Ученые после проведения анализа окаменелых глазных костей установили, что птица была активна днем, а не ночью, как современные совы.