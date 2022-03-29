В китайском издании под названием Global Times вышла публикация, где прокомментировали высказывания американского президента о Путине. В статье говорится, что подобные выпады со стороны Байдена являются безответственными и неразумными. А то, что пропаганда Соединенных Штатов после этого попыталась сгладить ситуацию, не поможет уменьшить накал сложившейся ситуации.

Автор публикации отмечает, что после слов Байдена о том, что Путин больше не может оставаться у власти в России, американские политики, в том числе и представители Белого дома, попытались преуменьшить значение его слов. Однако это не дало нужного эффекта.

В Global Times пишут, что подобные шаги указывают на наличие серьезных проблем во внутренней политике Соединенных Штатов. Также уточняется, что во время украинского конфликта подобные слова Байдена могут вызывать опасные последствия.