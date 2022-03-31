Власти Китая задумались над тем, чтобы создать «ракетный поезд». Он мог бы перемещаться по территории страны на сверхвысоких скоростях, из-за чего будет невозможно его отследить и уничтожить. Об этом пишет издание The Time.

По информации издания, подобные планы Китая указывают на то, что правительство Пекина сейчас серьезно озабочено усовершенствованием своей армии, а также планирует осваивать новые стратегии ведения военных действий.

Есть неподтвержденная информация, что Китай еще 7 лет назад, в 2015 году, проводил мобильные испытания собственной межконтинентальной ракеты Дунфэн-41. Но с того времени новых данных о ней не было.

Военные специалисты подтверждают, что железнодорожная инфраструктура Китая имеет большую протяженность и разветвленную сеть путей. Такие возможности отлично подойдут для воплощения в жизни идеи запуска «ядерного поезда судного дня».