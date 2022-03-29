Николаус Крамер, председатель германской партии, жестко раскритиковал украинского посла в Германии.

Немецкий политик обвиняет Андрея Мельника в том, что тот не уважает законы Германии, и в целом засомневался, что он компетентен в своей работе.

Крамер заявил, что хорошо заметно, что Мельник не знает законов. При этом украинский посол публично поддерживает националистическую группу Азов на Украине (запрещенная в России экстремистская организация), которая совершает серьезные военные преступления.

Крамер предложил Мельнику взять оружие в руки и пойти защищать свою страну, а не раздражать весь мир глупыми речами, вещая из Берлина. По мнению немецкого парламентария, так украинский посол сможет принести намного больше пользы для своей страны, так как дипломатическая работа – не самая сильная его сторона.

Такую реакцию немецкого политика вызвало предложение Мельника перечислить Украине средства из распускаемого фонда, который ранее был создан для помощи запуску газопровода Северного потока-2.