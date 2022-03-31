читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Серьезный дефицит газетной бумаги в Финляндии ведет к тому, что печатным изданиям уже в скором будущем будет невозможно выпускать газеты. Причиной нехватки стала забастовка сотрудников финской целлюлозно-бумажной промышленности, а также то, что компании отказались от закупок российской бумаги в рамках санкций на фоне событий на Украине.

Юкки Хольмберг, занимающий пост генерального директора организации, которая борется за права прессы Финляндии, заявил, что большая часть издательств нуждается в больших объемах импорта российской газетной бумаги, чем было нужно ранее. Причина в том, что требуется компенсация последствий забастовки.

Хольмберг отметил, что до забастовки работников российскую бумагу использовали для печати пятой части всех газет в Финляндии.

Дефицит бумаги уже сейчас негативно сказывается на изданиях. Часть издательств оповестили, что меняют формат свои выпусков, делают их реже или меньше по объему.

Вам может понравиться

Военкор Асламова сняла на видео обстановку в Мариуполе

Центр и окрестности Мариуполя уже взяты под контроль подразделениями Донецкой Народной Республики. Военный корреспондент телеканала «Царьград» Дарья Асламова представила видео, на котором запечатлены последствия боевых действий российской армии с боевиками.

В Америке признали, что наступает конец гегемонии США

Американское издание, The Intercept, опубликовало информацию, что украинский конфликт ведет к формированию нового мира, в котором США перестает быть авторитетом. Неожиданно для властей Соединенных Штатов, страны Африки, Азии и Латинской

В Германии порекомендовали украинскому послу отказаться от «глупых речей»

Николаус Крамер, председатель германской партии, жестко раскритиковал украинского посла в Германии. Немецкий политик обвиняет Андрея Мельника в том, что тот не уважает законы Германии, и в целом засомневался, что он
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 марта – переменная облачность, до -0 °C | город Мытищи: погода, 31 марта – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 марта – облачно с прояснениями, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 марта – небольшой снег, до 0 °C | Королев: погода, 31 марта – переменная облачность, до 17 °C | Подольск: погода, 31 марта – переменная облачность, до 0 °C | Армавир: погода, 31 марта – переменная облачность, до 19 °C |