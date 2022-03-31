Серьезный дефицит газетной бумаги в Финляндии ведет к тому, что печатным изданиям уже в скором будущем будет невозможно выпускать газеты. Причиной нехватки стала забастовка сотрудников финской целлюлозно-бумажной промышленности, а также то, что компании отказались от закупок российской бумаги в рамках санкций на фоне событий на Украине.

Юкки Хольмберг, занимающий пост генерального директора организации, которая борется за права прессы Финляндии, заявил, что большая часть издательств нуждается в больших объемах импорта российской газетной бумаги, чем было нужно ранее. Причина в том, что требуется компенсация последствий забастовки.

Хольмберг отметил, что до забастовки работников российскую бумагу использовали для печати пятой части всех газет в Финляндии.

Дефицит бумаги уже сейчас негативно сказывается на изданиях. Часть издательств оповестили, что меняют формат свои выпусков, делают их реже или меньше по объему.