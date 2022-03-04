В ДНР заявили, что с момента начала проведения спецоперации на Украине был установлен контроль над 36 населёнными пунктами. Соответствующее заявление сделал штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале.

«В результате успешных действий с начала операции установлен контроль над 36 населенными пунктами», – указывается в публикации.

Кроме того, было указано, что проводятся действия, направленные на освобождение городов Волноваха и Мариуполь от националистов.

Также отмечается, что с 3 марта все населённые пункты, которые пребывали под контролем Украины и были освобождены, переходят в зону влияния и ответственности ДНР. Указ был выпущен 3 марта, действовать он начинает со дня официального опубликования.

В штабе предупредили, что в освобождённых населённых пунктах есть угроза обнаружения взрывоопасных предметов, в связи с чем гражданам запрещается подходить к подозрительным предметам.

Ранее мы сообщали, что бойцы разведки народной милиции ДНР захватили четыре танка ВСУ. При этом удалось обойтись без единого выстрела.