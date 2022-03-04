Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал о технике, которую бросают ВСУ при отступлении.

Согласно его заявлению, вооружённые силы Украины во время отступления с Донбасса оставляют свою военную технику и снаряжение. Филипоненко отмечает, что брошенной техники довольно много, причём она достаточно тяжёлая.

Среди брошенной украинскими военными техники были даже танки. В итоге, как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, им удалось захватить семь танков Т-64БВ в районе освобождённого города Волновахи. Однако из них у четырёх были подбиты гусеницы, из-за чего они оказались не на ходу, а у ещё трех закончилось топливо.

Также отмечается, что в населённом пункте продолжается зачистка, так как перед отступлением противник заминировал множество объектов. В скором времени город будет полностью под контролем властей ДНР.

Ранее в ДНР сообщили, что над 36 населёнными пунктами Украины был установлен контроль. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале.