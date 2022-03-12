Экспедиция Endurance 22 обнаружила на глубине около 3 км у побережья Антарктиды подводные останки корабля «Эндьюранс», раздавленного льдом в 2015 году. Подробности и видеоматериалы этого уникального проекта представил официальный сайт Института ВМС США USNI News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Обломки судна Endurance, на котором британский исследователь сэр Эрнест Шеклтон отправился для исследований и первого кругосветного плавания через Южный океан, были найдены в вертикальном положении, неповрежденными и «в отличном состоянии сохранности» на глубине чуть более 3000 метров у побережья Антарктики. Фонд морского наследия Фолклендов подтвердил обнаружение в минувший вторник 44-метрового деревянного судна спустя более чем через столетие после того, как в 1915 году оно было раздавлено льдом и затонуло в море Уэдделла.

Менсун Баунд, директор по исследованиям экспедиции Endurance 22, которая обнаружила судно, заявил в пресс-релизе: «Это очередная новая веха в истории полярных исследований».

На кадрах транслированного экспедицией Endurance 22 видео отчетливо показано изображение названия затонувшего корабля, вычерченное дугой на корме, прямо под гаком. Оно расположено над пятиконечной звездой, которую Шеклтон оставил на месте, взяв для своей экспедиции судно Polaris и переименовав его. Как показывают изображения, холодные антарктические воды хорошо предохранили судно от порчи морскими микроорганизмами, охотно питающимися древесиной.

Баунд воздал должное навигационным навыкам исследователя Фрэнка Уорсли, чьи точные расчеты позволили обнаружить Endurance в четырех морских милях к югу от его последней зарегистрированной позиции. То, что корабль затонул после того, как оказался в ловушке в толстом, прочном морском льду, стало предысторией для одной из самых запоминающихся эпопей о выживании в освоении Арктики и Антарктики.

Шеклтон и еще 27 человек на борту Endurance находились примерно в 100 милях от предполагаемого места высадки, чтобы совершить первое наземное пересечение Антарктиды из моря Уэдделла через Южный полюс в море Росса, когда оно было затерто во льдах и, в конце концов, подверглось растрескиванию корпуса.

После того, как «Эндьюранс» оказался в ледовой ловушке, Шеклтон и его напарник прошли 800 миль к острову Южная Георгия за помощью, в то время как остальная часть команды осталась на льду и построила лагерь. Через 128 дней Шеклтон вернулся со спасательным отрядом, и вся команда выжила.

Экспедиция Endurance 22 отправилась из Кейптауна в феврале, надеясь сделать открытие в год 100-летия со дня смерти Шеклтона. Используя архивные судовые журналы, экспедиция из 65 человек обследовала территорию площадью 150 квадратных миль с помощью подводных дронов Saab Sabertooth с батарейным питанием, сначала используя гидролокатор, а затем видеокамеру.

В отдельные моменты поисков также использовались самолеты и южноафриканский ледокол Agulhas II.

«Это был самый сложный подводный проект из когда-либо предпринятых ранее, с установлением нескольких мировых рекордов для обеспечения безопасного обнаружения Endurance. Для достижения этого успешного результата были развернуты самые современные подводные технологии», – заявил Нико Винсент, руководитель подводной программы.

Договор об Антарктике 1959 года определяет эти воды как международные, а затонувшие в них корабли – как исторические памятники. После определения места крушения на подводных аппаратах установили камеры для прямой видеотрансляции. Однако «подводные аппараты не соприкасались с обломками», подчеркивалось в нескольких заявлениях исследователей из Endurance 22.

Стоимость экспедиции Endurance 22 оценивается примерно в 10 миллионов долларов, эти средства поступают от неназванного благотворителя. Среди научных проектов, выполненных экспедицией в этом году, значились также исследование меняющегося характера морского льда, поскольку глобальные изменения климата особо влияют на полярные регионы.