В Загребе, столице Хорватии, в пятницу 11 марта, произошло падение неопознанного летающего объекта. Теперь же выяснилось, что это беспилотник военного типа. Информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя правительства Хорватии.

Как заявили в хорватском правительстве, беспилотное летательное устройство залетело в воздушное пространство страны со стороны Венгрии, то есть с востока. Аппарат перемещался в направлении запада.

Власти города заявили, что на данный момент началось расследование по факту произошедшего, задействована военная и уголовная полиция.

Ранее в МВД Хорватии проинформировали, что на месте падения неопознанного летательного объекта произошел взрыв. В результате на земле появилась воронка.

Последствиями падения беспилотника стало повреждение нескольких автомобилей, люди при этом не пострадали. Район, где произошел инцидент, оцеплен, там ведут работу специалисты экстренных служб.