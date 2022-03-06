Иван Филипоненко, который является официальным представителем Народной милиции Луганской Народной Республики, рассказал о низком боевом духе украинских солдат. Стало известно, что они покидают свои боевые позиции, а чтобы скрыть то, к каким подразделениям относятся, срывают с себя шевроны.

Также со слов Филипоненко, солдаты Украины в ходе отступления бросают на своих позициях не только вооружение и экипировку, но и оборудование, которое стоит дорого. Остается брошенной и боевая документация – это и рабочие карты командиров военных подразделений, и журналы боевых действий.

Президент России Владимир Путин объявил о начале проведения спецоперации на Украине несколько дней назад – 24 февраля. Лидер страны заявил, что цель действий российской армии – защита жителей Донбасса, которые в течение последних лет подвержены серьезным издевательствам со стороны правительства Киева.