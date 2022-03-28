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Появилась информация, что все больше военнослужащих Украины отказываются исполнять приказы своего руководства и решают сдаться в плен военным силам ДНР и России. Такой вариант для многих – единственный шанс остаться в живых при проведении спецоперации на территории Украины. Известно, что группа украинских военнослужащих записала видеосообщение для своих коллег.

Военнослужащие Украины, а это пограничники и военные из 56-й мотопехотной бригады и 53-й мехбригады, добровольно сдались и заявили, что единственный вариант сейчас выжить и увидеть своих близких людей – это сдаться военнослужащим России и ДНР. Ситуация зашла слишком далеко, комментируют они и призывают других служащих ВСУ сделать точно так же.

Известно, что военнослужащие Украины, которые сдались в плен, получили всю необходимую помощь от России и сейчас их здоровью и жизни ничего не грозит.

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