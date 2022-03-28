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Боевики ВСУ решили скрыть нацистские обозначения на автобусе, который использовали для перемещения по Мариуполю.

Автобус с нанесенной на него символикой украинских боевиков был замечен на территории больницы в городе Мариуполе. Все нацистские надписи на нем были скрыты при помощи малярного скотча, но он размок под дождем, поэтому обозначения снова стали заметны на автобусе.

Власти России начали проведение спецоперации на территории Украины в конце февраля. Российский президент Владимир Путин заявил, что задача этих действий – защита мирного населения Донбасса, которое подвергается геноциду со стороны режима Киева в течение последних лет.

С этой целью будет проведена денацификация и демилитаризация Украины, а все военные преступники, которые совершили кровавые преступления против людей, будут переданы суду.

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