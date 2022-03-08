Учёные Копенгагенского университета разработали переводчик, который способен расшифровывать эмоции свиней.

Разработка получила название Alpig. Она позволяет преобразовывать звуки, которые издают свиньи, в сообщения. Эта информация содержит данные об эмоциональном состоянии животного.

Для того, чтобы создать переводчик, учёным пришлось наблюдать примерно за четырьмя сотнями свиней, которых держали на фермах. Всего было записано около 7,5 тысяч самых разных звуков, которые только могли издать эти животные. Кроме того, чтобы получить звуки, учёные кормили свиней как обычной едой, так и лакомствами.

Помимо этого, звуки записывались в разных ситуациях, к примеру, при рождении поросёнка или в процессе ожидания своей участи на бойне.

По словам учёных, положительные и отрицательные эмоции свиньи выражают различными звуками. Переводчик должен помочь людям лучше понимать этих животных.

Ранее учёные обнаружили бороздки на зубах у диких японских макак. Это открытие может переосмыслить эволюцию человека.