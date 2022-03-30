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Учёные из США с помощью компьютерной модели доказали, что на спутнике Юпитера Европе есть кислород. Правда, в лучшем случае его запасы могут находиться под толстой ледяной коркой океана спутника.

По мнению учёных, газ проникает под лёд через трещины после того, как лёд на поверхности спутника тает. Интерес к Европе не случаен. Исследователи на протяжении долгого времени изучают спутник, поскольку существует гипотеза о возможном существовании там жизни под толстым слоем льда. А наличие кислорода делает эту гипотезу ещё более привлекательной.

Чтобы подтвердить свои догадки о наличии кислорода на Европе, эксперты разработали компьютерную программу, которая смоделировала процесс таяния льдов. Полученные данные убедили исследователей, что искомый газ на спутнике есть.

Между тем поиск жизни на Европе сопряжён с определёнными трудностями. Толщина ледяной оболочки спутника более 20 километров, что служит для исследователей серьёзным препятствием.

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