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Ежегодное вручение национальной кинопремии “Ника” пройдёт в этом году позже обычного. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Вручать “Нику” кинодеятелям будут осенью.

Кинопремия появилась ещё в 80-е годы прошлого столетия. Вручается ежегодно авторам российских фильмов, которые выходили в прокат в год, которые предшествует церемонии. Таким образом осенью 2022 году “Нику” будут вручать за фильмы, которые вышли ещё в 2021 году. Церемония станет по счёту уже 35-й. Причины, по котором вручение премии переносится, не называются.

Точная дата мероприятия пока неизвестна. Однако номинанты уже объявлены. В частности, в категории “Лучший фильм” на “Нику” претендуют сразу шесть кинолент, которые зритель увидел в прошлом году. Это “Иван Денисович”, “Разжимая кулаки”, “Капитан Волконогов бежал”, “Купе номер 6”, “Уроки фарси”, “Медея”.

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