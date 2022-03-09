Виктория Нуланд, занимающая пост заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Америки, назвала конечную цель Вашингтона в украинском кризисе. Информацию сообщает Газета.ру.

Политик рассказала во время слушаний в Конгрессе США, что итоговая цель всех действий на территории Украины – стратегическое поражение российского президента Владимира Путина.

Ранее Пентагон отмечал главную миссию Штатов на Украине. И это обеспечение ее возможности к сопротивлению.

Владимир Путин 24 февраля 2022 года решил начать специальную операцию на территории Украины, чтобы оказать помощь ДНР и ЛНР.

Цель российской операции – защита мирных людей, которые в течение последних восьми лет подвергаются ударам со стороны Киева. Действия российского президента привели к новым антироссийским санкциям как со стороны Соединенных Штатов, так и их стран-союзников.