Форум Mobile World Congress (MWC) 2022, прошедший в Барселоне (Испания) с 28 февраля по 3 марта по местному времени, посвящен шести темам: подключение 5G, эволюция искусственного интеллекта, облачная сеть, финансовые технологии, «Интернет вещей» (IoT) и новые мобильные технологии. Тем не менее, на MWC 2022 заслуженным «главным героем» по-прежнему остался стандарт 5G. Об этом сообщает китайское издание SunNews. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

За два года, прошедшие с момента коммерциализации 5G во всем мире, он быстро развивался с точки зрения охвата сети, количества терминалов и масштабов пользователей. Согласно отчетам и данным соответствующих исследовательских институтов, в настоящее время 200 операторов по всему миру запустили коммерческие услуги 5G, в дополнение к ним еще более 285 операторов инвестируют в развертывание нового стандарта. Ожидается, что к концу этого года количество подключений 5G в мире достигнет 1 миллиарда, а к 2025 году на подключения 5G будет приходиться четверть всех мобильных подключений в мире.

Каждый раз, когда меняется стандарт коммуникационных технологий, это сопровождается изменением образа жизни людей. 1G, зародившийся в 1980-х годах, породил мобильные голосовые услуги; 2G позволил сосуществовать текстовой и языковой коммуникации с увеличением количества функций; с эпохой 3G из-за увеличения скорости передачи начали широко распространяться мультимедийные услуги, такие как музыка, изображения и видео; 4G благодаря дальнейшему росту скорости передачи сделал массово доступными онлайн-покупки, социальные сети, прямые трансляции и качественные видеоролики. В этом ряду появление 5G значительно обогатило сценарии приложений мобильной связи, сделав возможными «умные» городские инфраструктуры, транспорт, производство и энергетику.

Технология 5G все еще развивается. Ее эволюция – 5G-Advanced – определяет новые цели и новые возможности для последующего развития, позволяя 5G создавать большую социальную и экономическую ценность за счет совершенствования технологий.

Естественно, что ключевая технология привлекла первостепенное внимание на MWC 2022. Во второй день выставки China Mobile, крупнейший оператор связи Китая, объявил о выпуске, совместно с более чем 20 отраслевыми компаниями-партнерами, «Белой книги по развитию передовых сетевых технологий 5G и новой эры интеллектуального IoT 2.0». В этой публикации анализируются прогресс и будущие тенденции, а также выделяются ключевые технологии 5G-Advanced, чтобы обеспечить руководство для следующего этапа эволюции 5G.

Кроме того, как лидер в отрасли мобильной связи, Qualcomm также провела свою исследовательскую презентацию на MWC 2022, показав, что она активно внедряет «дорожную карту унифицированных технологий» и продвигает развитие и прогресс в десяти ключевых областях беспроводных инноваций, чтобы помочь развитию 5G-Advanced до 6G. Новые разработки включат в себя: усовершенствованную эволюцию MIMO, эволюцию мобильных миллиметровых волн, позиционирование 5G, промышленное точное позиционирование, дизайн радиоинтерфейса 5G на основе искусственного интеллекта, построение зеленой энергосберегающей сети, ключ к Метавселенной, промышленную сеть 5G, широкое распространение IoT.

Радиочастотный спектр является основным ресурсом и ключевым элементом для развития индустрии мобильной связи. В настоящее время потребность в нем быстро растет, как и противоречия в использовании частот между службой IMT и другими наземными и космическими службами. В своей вступительной программной речи на MWC 2022 президент GSMA Матс Гранрид призвал правительства своевременно распределять спектр и устанавливать более разумные цены. 80% внедрений 5G относятся к среднему диапазону частот, но цели эффективности обращают внимание на миллиметровые волны, которые могут обеспечить очень высокую скорость и пропускную способность в большем количестве мест с очень высокой плотностью населения, особенно в кампусах, промышленных парках, спортивных объектах и т.д.

В настоящее время миллиметровые волны 5G коммерциализированы во всем мире. В прошлом году более 120 операторов связи со всего мира инвестировали в этот диапазон. Испытания 5G миллиметрового диапазона в Китае длились почти три года в лабораторных условиях, в 2022 году будут продвигаться далее: от IoDT для производителей микросхем в этом году до тестирования IOT для производителей терминалов в следующем году.

На MWC 2022 компания ZTE продемонстрировала результаты исследований по постепенному повышению скорости беспроводной передачи терминальных продуктов посредством непрерывного тестирования. Скорость передачи новейшего мощного CPE миллиметрового диапазона 5G, представленного ZTE на форуме, превысила 10 Гбит/с, опередив скорость передачи между компьютерным оборудованием и создав большой скачок в истории интернет-коммуникаций.

На стенде Qualcomm на MWC 2022 были подключены к сетевому оборудованию ZTE демонстрационне мобильные телефоны Honor и Xiaomi с поддержкой миллиметровых волн 5G, на основе объединения спектра миллиметровых волн 4×200 МГц в диапазоне n258 (28 ГГц) показав достижение пиковой скоростьи более 8 Гбит/с.

Стоит отметить, что важной особенностью только что выпущенного Qualcomm модема Snapdragon X70 является поддержка независимой сети 5G миллиметрового диапазона, что может помочь операторам, которые не используют диапазон ниже 6 ГГц, снизить барьеры для входа на рынок, а также затраты на развертывание сетей.