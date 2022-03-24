Лёгкий тактический самолёт Checkmate запатентовала компания “Сухой”. Соответствующие сведения появились на сайте Роспатента.

Впервые самолёт представили в 2021 году на авиасалоне МАКС. Его серийное производство намечено на 2025 год.

Уточняется, что Checkmate – тактический однодвигательный самолёт. Он оснащён V-образным хвостовым оперением и воздухозаборником в нижней части фюзеляжа. У нового летательного аппарата повышенная устойчивость и управляемость и при этом характеристики не ухудшают радиолокационную заметность.

Одновременно самолёт может поражать сразу шесть целей ракетами класса “воздух-воздух” и “воздух-земля”. Поднимать на борт Checkmate может более семи тонн.

Ожидается, что первый полёт нового самолёта состоится в 2023 году, затем начнутся его испытания, которые могут продлиться около двух лет.