Шарль Мишель, занимающий пост председателя Евросовета, призывает страны ЕС полностью отказаться от углеводородов, поставляемых из России, а в ближайшем будущем и полностью от ископаемого топлива. Об этом пишет Газета.ру.

При выступлении в Париже Шарль Мишель отметил, что европейским странам важно как можно быстрее отказаться от ископаемого топлива, а особенно – от зависимости от российского топлива.

Мишель отметил, что членам ЕС следует обсудить совместные закупки газа. Он заявил, что важно внедрять стратегии хранения запасов топлива. Все это входит в программу Евросоюза по обеспечению энергобезопасности стран.

Ранее в газете Financial Times написали, что усиление санкций против России ведет напрямую к расколу единства стран Евросоюза, поскольку их ждет совсем скоро серьезный рост цен, утрата рабочих мест и социальные проблемы, связанные с массовым потоком украинских беженцев.