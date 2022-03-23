Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, рассказала в эфире радио Sputnik, что правительство США сделало все, чтобы стереть из памяти японцев ядерные бомбардировки, которые вели в 1945 году.

Захарова отмечает, что на данный момент в японских учебниках и музеях – нигде не говорится о том, что ядерная бомбардировка Японии – это решение Вашингтона. Даже при проведении памятных мероприятий говорится о жертвах и нанесенных ударах, но никогда не порицаются действия США и даже не говорится, кто принял и реализовал данное решение.

Захарова добавила, что власти Нагасаки и Хиросимы даже планируют организовать визит американских властей в те регионы, которые пострадали в 1945 году от ядерных бомбардировок Соединенных Штатов.

Также представитель российского МИД напомнила, что США применили ядерное оружие не в качестве испытания, а против других стран и их мирного населения.