читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сергей Марков, который возглавляет институт политических исследований, заявил, что дальнейшие действия стран Запада и НАТО направлены на то, чтобы поддерживать Украину в ее сопротивлении России. Об этом Марков рассказал порталу «Украина.ру».

По мнению политолога, в планах НАТО и стран Запада устроить России так называемые «две волны крови», чтобы Российская Федерация утонула в крови русских военнослужащих и мирных жителей Украины.

Сергей Марков считает, что у властей Соединенных Штатов и НАТО основной интерес состоит в том, чтобы на Украине было убито как можно больше мирного населения. Достижение этой цели помогло бы Альянсу и Америке обвинить российского президента в совершении военного преступления.

Политолог заявил, что российскому правительству следует быстрее прекратить спецоперацию на Украине, пока туда западные страны не отправили еще больше нового вооружения.

Вам может понравиться

Украинские пленные призывают сослуживцев сложить оружие

Появилась информация, что все больше военнослужащих Украины отказываются исполнять приказы своего руководства и решают сдаться в плен военным силам ДНР и России. Такой вариант для многих – единственный шанс остаться

В Конгрессе США назвали слова Байдена в адрес Путина провокационными

Майкл Маккол, представитель Конгресса Соединенных Штатов Америки, заявил, что речь Джо Байдена о российском президенте является серьезной провокацией. Конгрессмен считает, что американский лидер перешел границы, а его речь – это

Турпоток в Италию снизился из-за геополитической обстановки

В Италии по итогам года может снизиться ВВП из-за ожидаемого уменьшения числа туристов. На фоне пандемии коронавируса и нестабильной геополитической обстановки желающих приехать в страну всё меньше – заявляют итальянские
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 марта – небольшой снег, до 4 °C | город Мытищи: погода, 28 марта – небольшой снег, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 марта – небольшой снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Королев: погода, 28 марта – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 28 марта – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 28 марта – облачно с прояснениями, до 3 °C |