Сергей Марков, который возглавляет институт политических исследований, заявил, что дальнейшие действия стран Запада и НАТО направлены на то, чтобы поддерживать Украину в ее сопротивлении России. Об этом Марков рассказал порталу «Украина.ру».

По мнению политолога, в планах НАТО и стран Запада устроить России так называемые «две волны крови», чтобы Российская Федерация утонула в крови русских военнослужащих и мирных жителей Украины.

Сергей Марков считает, что у властей Соединенных Штатов и НАТО основной интерес состоит в том, чтобы на Украине было убито как можно больше мирного населения. Достижение этой цели помогло бы Альянсу и Америке обвинить российского президента в совершении военного преступления.

Политолог заявил, что российскому правительству следует быстрее прекратить спецоперацию на Украине, пока туда западные страны не отправили еще больше нового вооружения.