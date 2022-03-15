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Сергей Рябков, заместитель главы российского МИД, рассказал представителям СМИ во вторник, 15 марта, что роль США в украинском кризисе является деструктивной.

Рябков добавил, что Россия осуждает такую деструктивную позицию Соединенных Штатов. С его слов, власти Вашингтона и Москвы применяют противоположно разные подходы к ситуации, которая сейчас сложилась на территории Украины.

Также замминистра сообщил, что то, что сейчас творится на Украине, является именно следствием американской политики, которую в течение многих лет вели власти Соединенных Штатов.

Политик уточнил, что сейчас все усилия Москвы направлены в полной мере на то, чтобы достичь целей начатой спецоперации на Украине. Он указал, что российские военные делают все, чтобы выполнить поставленные задачи по демилитаризации и денацификации страны.

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