Елена Брэнсон, которая занимает пост председателя Координационного совета организаций российских соотечественников в США, дала интервью агентству РИА Новости. В ходе него она рассказала, что спецслужбы Соединенных Штатов серьезно давят на американцев и соотечественников, если они высказываются за улучшение отношений США с Россией.

Брэнсон отметила, что ей достоверно известно об оказываемом давлении на общину со стороны сотрудников спецслужб. Угрозы направлены на американцев и русских, которые пропагандируют необходимость нормализации отношений между двумя странами.

Известно, что ранее Елену Брэнсон обвинили в проведении нелегальной работы в качестве иностранного агента. Об этом сообщило Министерство юстиции США. Женщине грозит до 35 лет лишения свободы сразу по шести пунктам обвинения.