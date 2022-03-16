Специальная операция, которую сейчас проводят российские войска на Украине, и чеченская кампания – несравнимые вещи. Однако между ними есть некоторые параллели. Об этом рассказал Геннадий Алехин, руководитель инфослужбы в период Второй чеченской войны и военный обозреватель, в ходе интервью порталу Украина.ру.

Эксперт отметил, что большая часть украинского народа на данный момент заражена радикальной нацистской идеологией. То же самое было и с чеченским народом.

Алехин рассказал, что среди чеченского народа властвовал ваххабизм – реакционное течение в исламе. А на Украине долгое время насаждались идеи нацизма. Все это привело к развитию вооруженного конфликта.

Собеседник портала Украина.ру отметил, что и 20 лет назад в Чечне, и в настоящее время при проведении спецоперации российские военнослужащие наталкиваются на тактику терроризма, которую применяет противник.