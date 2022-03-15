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Британское агентство BrandFinance, известное как ведущий независимый оценщик в области бренд-менеджмента, опубликовало свой ежегодный годовой отчет, касающийся 150 ведущих мировых брендов в сфере телекоммуникационного оборудования. Китайский портал Sohu представил топ-10 ведущих мировых брендов, отметив все более укрепляющиеся позиции представителей КНР. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Согласно данным BrandFinance, в перечень десяти самых дорогих по стоимости мировых брендов телекоммуникационной инфраструктуры вошли четыре бренда из КНР, а именно: Huawei, ZTE, Hengtong Optoelectronics и Zhongtian Technology.

Sohu отмечает успех Китая в топ-10 ведущих мировых брендов телекоммуникационной сферы

Бренд Huawei еще более, по сравнению с прошлогодним рейтингом, упрочил свое мировое лидерство. В британском отчете показано, что Huawei занимает первое место со стоимостью бренда в 71,233 млрд долларов США и «индексом силы бренда» (его известности и значимости для рынка) 82,0 из 100. Компания Huawei в настоящее время работает в 170 странах, а продуктами и услугами бренда пользуются более 3 миллиардов человек по всему миру.

ZTE заняла пятое место со стоимостью бренда в 3,675 млрд долларов США.

Hengtong Optoelectronics заняла 9-е место со стоимостью бренда в 858 млн долларов США.

Zhongtian Technology (ZTT) заняла 10-е место со стоимостью бренда в 725 млн долларов США.

В представленном BrandFinance топ-10 также присутствуют всемирно известные компании-производители телекоммуникационного оборудования из других стран, а именно: Cisco, Qualcomm, Corning и Juniper Networks (все – США), Nokia (Финляндия) и Ericsson (Швеция).

Британское агентство отметило, что, хотя бизнес Huawei подвергается значимым санкциям со стороны США, примеру которых последовали и многие другие страны, глобальное присутствие Huawei по-прежнему остается сильным.

«Завоевание и упрочение лидерства Huawei на мировом рынке показывает, что компания успешно справляется с глобальным противодействием правительства США, а ее стабильность основана на уверенности в собственных силах», – заключает Sohu.

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