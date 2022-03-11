Волонтеры Санкт-Петербурга, занимающиеся сбором помощи для жителей Донбасса, не получают никакой поддержки от администрации губернатора Александра Беглова. Об этом в интервью СМИ рассказали представители волонтерских организаций.

Петербуржцы активно откликнулись на призыв оказать поддержку жителям ДНР и ЛНР. Многие волонтерские и общественные организации Северной столицы проводят сбор гуманитарной помощи. Горожане приносят в центры сбора продукты, вещи, предметы первой необходимости, которые затем отправляются беженцам. За все это время никой поддержки от Смольного волонтеры не получали.

Стоит отметить, что многие волонтерские организации проводят сбор помощи для населения народных республик Донбасса начиная еще с 2014 года.

«Наши ребята ездили сопровождать фуру прямо к границе. Сейчас мы самые первые в Колпинском районе стали собирать гуманитарную помощь, потому что очень тесно с тех пор сотрудничаем с Музеем воинской славы, они раньше были Музей воинской славы Донбасса, а теперь они просто Музей воинской славы. <…> Там, конечно, больше всего детское нужно, потому что очень много маленьких детей. Собираем детское питание, одежду, обувь, лекарства через аптеку, которая помогает нам. А для взрослых, в основном, питание собираем, памперсы для пожилых, немножко одежды», — рассказала журналистам координатор пункта сбора гумпомощи в поселке Металлострой Татьяна Соколова.

Слова общественницы подтверждают и другие активисты волонтерского движения, работающие на добровольных началах и отмечающие, что их деятельность Смольному мало интересна.

Сбор гуманитарной помощи проходит как правило по инициативе простых граждан, городская администрация никакой координирующей работы не выполняет.

С 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Согласно опросам общественного мнения, большинство граждан поддерживает это решение руководства РФ.