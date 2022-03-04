Обновление линейки электрических скутеров от компании Segway-Ninebot, которое запланировано в течение 2022 года, включает не только широко известную новинку KickScooters, а также новую модель eScooter в категории L3e (ожидается примерно во втором полугодии), наряду с расширением у моделей серий D и GT функционала и доступности для большего количества стран. Об этом сообщает портал SlashGear. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Согласно пресс-релизу производителя, новая модель KickScooter все еще находится в разработке, информации о старте его выпуске пока нет. Хотя аксессуар может показаться не особенно захватывающим в плане технологий, он имеет большое значение с точки зрения безопасности.

Завершаемый в разработке беспроводной индикатор новинки способен работать с большинством самокатов Segway-Ninebot KickScooters, которые представлены на рынке уже сейчас. Он может быть установлен спереди и сзади для небольшого, но важного улучшения безопасности при езде по дорогам общего пользования.

Стоит отметить, что Segway-Ninebot также еще не раскрыла никакой информации о ценах на новые модели.

Список новых скутеров довольно обширен, начиная с Segway KickScooter P65, который будет выпущен в начале третьего квартала 2022 года и рассчитан на пробег примерно до 65 км без необходимости в подзарядке. Внешний дизайн модели модернизирован: более высокий вынос руля, большая подножка и более широкий руль для более стабильной езды.

Производителем заявлено, что новинка обеспечивает улучшенное сцепление с дорогой даже в плохую погоду. P65 также использует дисковый тормоз для переднего колеса, электронный тормоз для заднего колеса и задний привод. В зависимости от страны поставки, некоторые модели также будут иметь передние и задние указатели поворота, хотя в Segway-Ninebot не указали, к каким именно странам это относится.

Помимо очевидного повышения безопасности на дороге, P65 также позволяет пользователю разблокировать или заблокировать его со смартфона с помощью технологии NFC. В этой связи скутер оснащен встроенным блоком питания, чтобы в пути держать смартфон заряженным.

В четвертом квартале этого года должен появиться Segway KickScooter P100S, который, по словам компании, может проехать до 100 км без подзарядки. Как и P65, P100S также использует шины SegPower CrossSeason, способные «самовосстанавливаться» благодаря внутреннему слою желе, который уменьшает (хотя и не предотвращает) вероятность прокола, наряду с теми же функциями NFC и улучшенной стабильной рамой, что и в Р65. У P100S также будут три тормозные системы (дисковые на переднем и заднем колесах и электронная на заднем колесе) и встроенные указатели поворота.

Модели серий Ninebot D и GT тоже получают обновления. Премиальная серия GT от Segway включает в себя GT1E и GT2, выход которых запланирован на второй квартал 2022 года и начало третьего квартала соответственно.

Начиная с GT1E, Segway-Ninebot заявляет, что в некоторых (неуказанных) странах он квалифицируется как разрешенная для использования на дорогах вездеходная модель, имея полный привод. Скутер может проехать до 70 км, развивает максимальную скорость примерно до 60 км в час и способен нести полезную нагрузку до 150 кг. Он также может похвастаться стабильной ездой благодаря передним и задним гидравлическим дисковым тормозам, регулируемой подвеске с 15 уровнями амортизаторов, 11-дюймовым бескамерным пневматическим самовосстанавливающимся шинам, встроенным указателям поворота, 9-ваттной фаре и, наконец, светодиодной приборной панели.

GT2 – аналогичное транспортное средство, но с запасом хода 90 км, максимальной скоростью до 70 км в час, двумя двигателями, прозрачной приборной панелью PM OLED («впервые в мире», по словам Segway-Ninebot) и режимом BOOST. который, по заверению производителя, может обеспечить разгон до скорости в 50 км/ч за четыре секунды.

В списке обновлений серии Ninebot D – D18E, D28E и D38E, номера в каждой из этих моделей обозначают запас хода (в милях) без подзарядки, который, в свою очередь, определяется такими факторами, как мощность двигателя, емкость аккумулятора, время зарядки и способность преодолевать подъемы.

Наконец, «детская» версия Ninebot ZING C15E станет доступна в той же цветовой гамме «свежий красный и черный», что и серия D. Ожидается, что обновленные версии обеих этих серий будут доступны для предварительного заказа в марте 2022 года и должны появиться в магазинах к началу второго квартала.