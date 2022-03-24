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В США ушёл из жизни создатель формата GIF Стивен Уилхайт. Ему было 74 года, он скончался 14 марта от последствий заражения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили его родственники.

Формат изображений GIF (Graphics Interchange Format) в своё время был одним из самых популярных в Интернете. Благодаря специальной технологии, он может хранить данные без потери качества в 256 цветах. При этом изображения не зависят от аппаратного обеспечения. Уилхайт разработал формат в 1987 году, когда трудился в компании Compuserve. Анимация у этого формата появилась не сразу – её внедрили только спустя два года.

В России формат принято называть “гиф”, а изображения, которые в нём созданы “гифками”. Но сам Уилхайт неоднократно подчёркивал и настаивал, что название формата читается как “джиф”, а более распространённый вариант не признавал.

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