Видеохостинг Coub в скором времени закроется. С 1 апреля он станет недоступен и пользователям уже сейчас предлагается сохранить уже загруженные видео. Соответствующее объявление появляется при входе на сайт сервиса.

Таким образом, сервис коротких зацикленных видеороликов закроется в год своего десятилетия. Первые видео были загружены в Coub в 2012 году. Проект создали российские разработчики Михаил Табунов, а также Антон и Игорь Гладкобородовы.

Как напоминает газета “Коммерсант”, у проекта закончились деньги на продвижение и развитие ещё два года назад. После этого платформе перешла в управление компании “Комитет”. Она развивает проекты TJ, DTF и vc.ru. Но со временем “Комитет” также отказался от планов по развитию сервиса и решил его продать. Но судя по всему покупатели на него так и не нашлись. А в стратегию развития “Комитета” Coub не вписывается, заявляли ранее в компании.