Больше, чем 20 лет назад, НАТО провела бомбардировку югославских городов, в результате чего они были полностью разрушены. Сегодня же весь мир увидел, как страна восстала из пепла и развивается быстрыми темпами. Об этом пишет РИА Новости.

Военная агрессия со стороны стран-участниц НАТО и их бомбардировок привела к гибели больше двух тысяч мирных людей, ранено было больше семи тысяч человек. Страна понесла материальный ущерб в размере больше 30 миллиардов долларов. Теперь же, когда после этой катастрофы прошло 20 лет, Сербия уверенно развивается и движется вперед.

Сегодня около половины населения Сербии работают в сфере предоставления услуг, около 20% населения ведут деятельность в сфере сельского хозяйства. Остальные заняты промышленностью и работают в горнодобывающей индустрии.

На данный момент Белград смог привлечь в свою страну инвестиции из России, КНР и европейских стран.